货币 / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
50.86 USD 3.11 (5.76%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HIMS汇率已更改-5.76%。当日，交易品种以低点48.76和高点54.33进行交易。
关注Hims & Hers Health Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
48.76 54.33
年范围
16.05 72.98
- 前一天收盘价
- 53.97
- 开盘价
- 54.29
- 卖价
- 50.86
- 买价
- 51.16
- 最低价
- 48.76
- 最高价
- 54.33
- 交易量
- 66.708 K
- 日变化
- -5.76%
- 月变化
- 22.52%
- 6个月变化
- 71.19%
- 年变化
- 174.62%
