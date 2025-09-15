Dövizler / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
57.79 USD 1.62 (2.88%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HIMS fiyatı bugün 2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.17 ve Yüksek fiyatı olarak 59.36 aralığında işlem gördü.
Hims & Hers Health Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
56.17 59.36
Yıllık aralık
16.05 72.98
- Önceki kapanış
- 56.17
- Açılış
- 56.23
- Satış
- 57.79
- Alış
- 58.09
- Düşük
- 56.17
- Yüksek
- 59.36
- Hacim
- 47.174 K
- Günlük değişim
- 2.88%
- Aylık değişim
- 39.22%
- 6 aylık değişim
- 94.51%
- Yıllık değişim
- 212.04%
21 Eylül, Pazar