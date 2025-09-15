FiyatlarBölümler
HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A

57.79 USD 1.62 (2.88%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HIMS fiyatı bugün 2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.17 ve Yüksek fiyatı olarak 59.36 aralığında işlem gördü.

Hims & Hers Health Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
56.17 59.36
Yıllık aralık
16.05 72.98
Önceki kapanış
56.17
Açılış
56.23
Satış
57.79
Alış
58.09
Düşük
56.17
Yüksek
59.36
Hacim
47.174 K
Günlük değişim
2.88%
Aylık değişim
39.22%
6 aylık değişim
94.51%
Yıllık değişim
212.04%
