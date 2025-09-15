通貨 / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
56.17 USD 5.83 (11.58%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HIMSの今日の為替レートは、11.58%変化しました。日中、通貨は1あたり50.29の安値と56.31の高値で取引されました。
Hims & Hers Health Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
50.29 56.31
1年のレンジ
16.05 72.98
- 以前の終値
- 50.34
- 始値
- 50.40
- 買値
- 56.17
- 買値
- 56.47
- 安値
- 50.29
- 高値
- 56.31
- 出来高
- 50.962 K
- 1日の変化
- 11.58%
- 1ヶ月の変化
- 35.32%
- 6ヶ月の変化
- 89.06%
- 1年の変化
- 203.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K