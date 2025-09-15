クォートセクション
通貨 / HIMS
株に戻る

HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A

56.17 USD 5.83 (11.58%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HIMSの今日の為替レートは、11.58%変化しました。日中、通貨は1あたり50.29の安値と56.31の高値で取引されました。

Hims & Hers Health Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIMS News

1日のレンジ
50.29 56.31
1年のレンジ
16.05 72.98
以前の終値
50.34
始値
50.40
買値
56.17
買値
56.47
安値
50.29
高値
56.31
出来高
50.962 K
1日の変化
11.58%
1ヶ月の変化
35.32%
6ヶ月の変化
89.06%
1年の変化
203.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K