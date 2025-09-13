Валюты / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
50.86 USD 3.11 (5.76%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HIMS за сегодня изменился на -5.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.76, а максимальная — 54.33.
Следите за динамикой Hims & Hers Health Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HIMS
- FDA Slams Hims & Hers With A Warning Letter. Investors Slam Hims Stock.
- It's a Small World: 3 Stocks Leading the Sudden Rebound in Small Caps
- U.S. FDA sends drug advertising warning letters to Lilly, Novo, Hims
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Huge News for Hims & Hers Stock
- Акции Hims & Hers падают после предупреждения FDA о заявлениях по семаглутиду
- Hims & Hers stock falls after FDA warning over semaglutide claims
- Hims & Hers Expands AI and Technology Focus to Advance Digital Care
- Company News for Sep 16, 2025
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- FDA Flags Hims & Hers (HIMS) Super Bowl Ad for Violating Drug Promotion Rules - TipRanks.com
- OMCL or HIMS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Акции Hims and Hers под давлением после подтверждения рейтинга Underperform от BofA
- Hims and Hers stock faces pressure as BofA reiterates Underperform rating
- Investors Heavily Search Hims & Hers Health, Inc. (HIMS): Here is What You Need to Know
- Nvidia, Alaska Air и Warner Bros Discovery падают на премаркете; Apple и Tesla растут
- Nvidia, Alaska Air and Warner Bros Discovery fall premarket; Apple, Tesla rise
- Акции Hims & Hers падают после замечаний главы FDA о нарушениях в рекламе
- Hims & Hers shares drop after FDA chief flags ad violations
- Hims & Hers Stock Falls After FDA Warns on Super Bowl Campaign
- Trio In The Hot Medical Sector Is Led By This Retail Health Products Leader. Check Out IBD 50, Stock Spotlight Premium Lists.
- Hims & Hers Faces FDA Heat As Commissioner Martin Makary Calls Out Super Bowl Ad For Hiding Drug Risks - Hims & Hers Health (NYSE:HIMS), Novo Nordisk (NYSE:NVO)
Дневной диапазон
48.76 54.33
Годовой диапазон
16.05 72.98
- Предыдущее закрытие
- 53.97
- Open
- 54.29
- Bid
- 50.86
- Ask
- 51.16
- Low
- 48.76
- High
- 54.33
- Объем
- 66.708 K
- Дневное изменение
- -5.76%
- Месячное изменение
- 22.52%
- 6-месячное изменение
- 71.19%
- Годовое изменение
- 174.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.