HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A

50.86 USD 3.11 (5.76%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HIMS за сегодня изменился на -5.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.76, а максимальная — 54.33.

Следите за динамикой Hims & Hers Health Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости HIMS

Дневной диапазон
48.76 54.33
Годовой диапазон
16.05 72.98
Предыдущее закрытие
53.97
Open
54.29
Bid
50.86
Ask
51.16
Low
48.76
High
54.33
Объем
66.708 K
Дневное изменение
-5.76%
Месячное изменение
22.52%
6-месячное изменение
71.19%
Годовое изменение
174.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.