HCWB: HCW Biologics Inc
4.31 USD 0.16 (3.86%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HCWB para hoje mudou para 3.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.17 e o mais alto foi 4.57.
Veja a dinâmica do par de moedas HCW Biologics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HCWB Notícias
- Wugen obtém US$ 115 milhões em financiamento liderado pela Fidelity
- Wugen secures $115 million in equity financing led by Fidelity
- HCW Biologics and WY Biotech discuss further changes to license agreement
- HCW Biologics Shares Soar On Breakthrough Second-Generation Cancer Immunotherapy - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics' Shares Surge After Unveiling Next-Gen Cancer Immunotherapy Platform - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics stock soars on novel cancer immunotherapy breakthrough
- HCW Biologics reports promising results for new cancer immunotherapy
- HCW Biologics receives Nasdaq delisting notice, plans to request hearing
- Hcw Biologics Revenue Plunges 98 Percent
- HCW Biologics develops new T-cell engagers for pancreatic cancer
- HCW Biologics regains compliance with Nasdaq listing requirements
- HCW Biologics partners with WY Biotech for immunotherapy
- HCW Biologics Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
Faixa diária
4.17 4.57
Faixa anual
0.20 17.75
- Fechamento anterior
- 4.15
- Open
- 4.17
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Low
- 4.17
- High
- 4.57
- Volume
- 277
- Mudança diária
- 3.86%
- Mudança mensal
- -23.99%
- Mudança de 6 meses
- 1439.29%
- Mudança anual
- 643.10%
