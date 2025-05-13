통화 / HCWB
HCWB: HCW Biologics Inc
4.23 USD 0.31 (6.83%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HCWB 환율이 오늘 -6.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.23이고 고가는 4.54이었습니다.
HCW Biologics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HCWB News
- Wugen, Fidelity 주도로 1억 1,500만 달러 자금 조달
- Wugen secures $115 million in equity financing led by Fidelity
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- HCW Biologics and WY Biotech discuss further changes to license agreement
- HCW Biologics Shares Soar On Breakthrough Second-Generation Cancer Immunotherapy - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- HCW Biologics' Shares Surge After Unveiling Next-Gen Cancer Immunotherapy Platform - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics stock soars on novel cancer immunotherapy breakthrough
- HCW Biologics reports promising results for new cancer immunotherapy
- HCW Biologics receives Nasdaq delisting notice, plans to request hearing
- Hcw Biologics Revenue Plunges 98 Percent
- HCW Biologics develops new T-cell engagers for pancreatic cancer
- HCW Biologics regains compliance with Nasdaq listing requirements
- HCW Biologics partners with WY Biotech for immunotherapy
- HCW Biologics Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Nasdaq Rises Over 1%; Under Armour Posts Strong Q4 Sales - DevvStream (NASDAQ:DEVS), Affimed (NASDAQ:AFMD)
일일 변동 비율
4.23 4.54
년간 변동
0.20 17.75
- 이전 종가
- 4.54
- 시가
- 4.54
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- 저가
- 4.23
- 고가
- 4.54
- 볼륨
- 144
- 일일 변동
- -6.83%
- 월 변동
- -25.40%
- 6개월 변동
- 1410.71%
- 년간 변동율
- 629.31%
20 9월, 토요일