HCWB: HCW Biologics Inc
4.15 USD 0.75 (15.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HCWB за сегодня изменился на -15.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.05, а максимальная — 4.89.
Следите за динамикой HCW Biologics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HCWB
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- HCW Biologics and WY Biotech discuss further changes to license agreement
- HCW Biologics Shares Soar On Breakthrough Second-Generation Cancer Immunotherapy - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- HCW Biologics' Shares Surge After Unveiling Next-Gen Cancer Immunotherapy Platform - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics stock soars on novel cancer immunotherapy breakthrough
- HCW Biologics reports promising results for new cancer immunotherapy
- HCW Biologics receives Nasdaq delisting notice, plans to request hearing
- Hcw Biologics Revenue Plunges 98 Percent
- HCW Biologics develops new T-cell engagers for pancreatic cancer
- HCW Biologics regains compliance with Nasdaq listing requirements
- HCW Biologics partners with WY Biotech for immunotherapy
- HCW Biologics Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Nasdaq Rises Over 1%; Under Armour Posts Strong Q4 Sales - DevvStream (NASDAQ:DEVS), Affimed (NASDAQ:AFMD)
Дневной диапазон
4.05 4.89
Годовой диапазон
0.20 17.75
- Предыдущее закрытие
- 4.90
- Open
- 4.83
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Low
- 4.05
- High
- 4.89
- Объем
- 518
- Дневное изменение
- -15.31%
- Месячное изменение
- -26.81%
- 6-месячное изменение
- 1382.14%
- Годовое изменение
- 615.52%
