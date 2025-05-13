QuotazioniSezioni
HCWB: HCW Biologics Inc

4.23 USD 0.31 (6.83%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HCWB ha avuto una variazione del -6.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.23 e ad un massimo di 4.54.

Segui le dinamiche di HCW Biologics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.23 4.54
Intervallo Annuale
0.20 17.75
Chiusura Precedente
4.54
Apertura
4.54
Bid
4.23
Ask
4.53
Minimo
4.23
Massimo
4.54
Volume
144
Variazione giornaliera
-6.83%
Variazione Mensile
-25.40%
Variazione Semestrale
1410.71%
Variazione Annuale
629.31%
21 settembre, domenica