HCWB
HCWB: HCW Biologics Inc

4.23 USD 0.31 (6.83%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HCWB fiyatı bugün -6.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.23 ve Yüksek fiyatı olarak 4.54 aralığında işlem gördü.

Günlük aralık
4.23 4.54
Yıllık aralık
0.20 17.75
Önceki kapanış
4.54
Açılış
4.54
Satış
4.23
Alış
4.53
Düşük
4.23
Yüksek
4.54
Hacim
144
Günlük değişim
-6.83%
Aylık değişim
-25.40%
6 aylık değişim
1410.71%
Yıllık değişim
629.31%
21 Eylül, Pazar