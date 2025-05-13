Währungen / HCWB
HCWB: HCW Biologics Inc
4.37 USD 0.17 (3.74%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HCWB hat sich für heute um -3.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.32 bis zu einem Hoch von 4.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die HCW Biologics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.32 4.54
Jahresspanne
0.20 17.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.54
- Eröffnung
- 4.54
- Bid
- 4.37
- Ask
- 4.67
- Tief
- 4.32
- Hoch
- 4.54
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -3.74%
- Monatsänderung
- -22.93%
- 6-Monatsänderung
- 1460.71%
- Jahresänderung
- 653.45%
