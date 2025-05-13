クォートセクション
通貨 / HCWB
株に戻る

HCWB: HCW Biologics Inc

4.54 USD 0.23 (5.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HCWBの今日の為替レートは、5.34%変化しました。日中、通貨は1あたり4.26の安値と4.65の高値で取引されました。

HCW Biologics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HCWB News

1日のレンジ
4.26 4.65
1年のレンジ
0.20 17.75
以前の終値
4.31
始値
4.27
買値
4.54
買値
4.84
安値
4.26
高値
4.65
出来高
288
1日の変化
5.34%
1ヶ月の変化
-19.93%
6ヶ月の変化
1521.43%
1年の変化
682.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K