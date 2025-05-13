通貨 / HCWB
HCWB: HCW Biologics Inc
4.54 USD 0.23 (5.34%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HCWBの今日の為替レートは、5.34%変化しました。日中、通貨は1あたり4.26の安値と4.65の高値で取引されました。
HCW Biologics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HCWB News
- Fidelityが主導するWugenの1億1500万ドルの株式資金調達
- Wugen secures $115 million in equity financing led by Fidelity
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- HCW Biologics and WY Biotech discuss further changes to license agreement
- HCW Biologics Shares Soar On Breakthrough Second-Generation Cancer Immunotherapy - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- HCW Biologics' Shares Surge After Unveiling Next-Gen Cancer Immunotherapy Platform - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics stock soars on novel cancer immunotherapy breakthrough
- HCW Biologics reports promising results for new cancer immunotherapy
- HCW Biologics receives Nasdaq delisting notice, plans to request hearing
- Hcw Biologics Revenue Plunges 98 Percent
- HCW Biologics develops new T-cell engagers for pancreatic cancer
- HCW Biologics regains compliance with Nasdaq listing requirements
- HCW Biologics partners with WY Biotech for immunotherapy
- HCW Biologics Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Nasdaq Rises Over 1%; Under Armour Posts Strong Q4 Sales - DevvStream (NASDAQ:DEVS), Affimed (NASDAQ:AFMD)
1日のレンジ
4.26 4.65
1年のレンジ
0.20 17.75
- 以前の終値
- 4.31
- 始値
- 4.27
- 買値
- 4.54
- 買値
- 4.84
- 安値
- 4.26
- 高値
- 4.65
- 出来高
- 288
- 1日の変化
- 5.34%
- 1ヶ月の変化
- -19.93%
- 6ヶ月の変化
- 1521.43%
- 1年の変化
- 682.76%
