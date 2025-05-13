货币 / HCWB
HCWB: HCW Biologics Inc
4.36 USD 0.21 (5.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HCWB汇率已更改5.06%。当日，交易品种以低点4.19和高点4.57进行交易。
关注HCW Biologics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HCWB新闻
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- HCW Biologics and WY Biotech discuss further changes to license agreement
- HCW Biologics Shares Soar On Breakthrough Second-Generation Cancer Immunotherapy - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- HCW Biologics' Shares Surge After Unveiling Next-Gen Cancer Immunotherapy Platform - HCW Biologics (NASDAQ:HCWB)
- HCW Biologics stock soars on novel cancer immunotherapy breakthrough
- HCW Biologics reports promising results for new cancer immunotherapy
- HCW Biologics receives Nasdaq delisting notice, plans to request hearing
- Hcw Biologics Revenue Plunges 98 Percent
- HCW Biologics develops new T-cell engagers for pancreatic cancer
- HCW Biologics regains compliance with Nasdaq listing requirements
- HCW Biologics partners with WY Biotech for immunotherapy
- HCW Biologics Reports First Quarter 2025 Business Highlights and Financial Results
- Crude Oil Gains 3%; US Inflation Eases In April - Affimed (NASDAQ:AFMD), Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO)
- Nasdaq Rises Over 1%; Under Armour Posts Strong Q4 Sales - DevvStream (NASDAQ:DEVS), Affimed (NASDAQ:AFMD)
日范围
4.19 4.57
年范围
0.20 17.75
- 前一天收盘价
- 4.15
- 开盘价
- 4.22
- 卖价
- 4.36
- 买价
- 4.66
- 最低价
- 4.19
- 最高价
- 4.57
- 交易量
- 234
- 日变化
- 5.06%
- 月变化
- -23.10%
- 6个月变化
- 1457.14%
- 年变化
- 651.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值