HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
A taxa do HACK para hoje mudou para -3.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 85.77 e o mais alto foi 87.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HACK Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HACK hoje?
Hoje Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) está avaliado em 86.24. O instrumento é negociado dentro de 85.77 - 87.49, o fechamento de ontem foi 89.13, e o volume de negociação atingiu 409. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HACK em tempo real.
As ações de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF pagam dividendos?
Atualmente Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF está avaliado em 86.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 24.39% e USD. Monitore os movimentos de HACK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HACK?
Você pode comprar ações de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) pelo preço atual 86.24. Ordens geralmente são executadas perto de 86.24 ou 86.54, enquanto 409 e -1.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HACK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HACK?
Investir em Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF envolve considerar a faixa anual 61.59 - 89.59 e o preço atual 86.24. Muitos comparam -0.35% e 14.53% antes de enviar ordens em 86.24 ou 86.54. Estude as mudanças diárias de preço de HACK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETFMG Prime Cyber Security ETF?
O maior preço de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) no último ano foi 89.59. As ações oscilaram bastante dentro de 61.59 - 89.59, e a comparação com 89.13 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETFMG Prime Cyber Security ETF?
O menor preço de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) no ano foi 61.59. A comparação com o preço atual 86.24 e 61.59 - 89.59 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HACK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HACK?
No passado Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.13 e 24.39% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 89.13
- Open
- 87.49
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Low
- 85.77
- High
- 87.49
- Volume
- 409
- Mudança diária
- -3.24%
- Mudança mensal
- -0.35%
- Mudança de 6 meses
- 14.53%
- Mudança anual
- 24.39%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.8%
- Atu.
-
- Projeç.
- 2.3%
- Prév.
- 2.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 7.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.