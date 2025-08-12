HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
今日HACK汇率已更改-3.24%。当日，交易品种以低点85.77和高点87.49进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HACK新闻
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Netskope: A Cybersecurity IPO Worth Knowing (NASDAQ:NTSK)
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Tenable: Undervalued Cybersecurity (NASDAQ:TENB)
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- B Riley starts Zscaler at Neutral, says stock fairly valued
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
常见问题解答
HACK股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF股票今天的定价为86.24。它在85.77 - 87.49范围内交易，昨天的收盘价为89.13，交易量达到409。HACK的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF目前的价值为86.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注24.39%和USD。实时查看图表以跟踪HACK走势。
如何购买HACK股票？
您可以以86.24的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF股票。订单通常设置在86.24或86.54附近，而409和-1.43%显示市场活动。立即关注HACK的实时图表更新。
如何投资HACK股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF需要考虑年度范围61.59 - 89.59和当前价格86.24。许多人在以86.24或86.54下订单之前，会比较-0.35%和。实时查看HACK价格图表，了解每日变化。
ETFMG Prime Cyber Security ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETFMG Prime Cyber Security ETF的最高价格是89.59。在61.59 - 89.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF的绩效。
ETFMG Prime Cyber Security ETF股票的最低价格是多少？
ETFMG Prime Cyber Security ETF（HACK）的最低价格为61.59。将其与当前的86.24和61.59 - 89.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HACK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HACK股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.13和24.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.13
- 开盘价
- 87.49
- 卖价
- 86.24
- 买价
- 86.54
- 最低价
- 85.77
- 最高价
- 87.49
- 交易量
- 409
- 日变化
- -3.24%
- 月变化
- -0.35%
- 6个月变化
- 14.53%
- 年变化
- 24.39%
- 实际值
-
- 预测值
- 3.1%
- 前值
- 3.8%
- 实际值
-
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.6%
- 前值
- 7.5%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值