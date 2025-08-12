- Panoramica
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
Il tasso di cambio HACK ha avuto una variazione del -3.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 85.77 e ad un massimo di 87.49.
Segui le dinamiche di Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HACK oggi?
Oggi le azioni Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF sono prezzate a 86.24. Viene scambiato all'interno di 85.77 - 87.49, la chiusura di ieri è stata 89.13 e il volume degli scambi ha raggiunto 409. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HACK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF pagano dividendi?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF è attualmente valutato a 86.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 24.39% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HACK.
Come acquistare azioni HACK?
Puoi acquistare azioni Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF al prezzo attuale di 86.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 86.24 o 86.54, mentre 409 e -1.43% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HACK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HACK?
Investire in Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF implica considerare l'intervallo annuale 61.59 - 89.59 e il prezzo attuale 86.24. Molti confrontano -0.35% e 14.53% prima di effettuare ordini su 86.24 o 86.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HACK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETFMG Prime Cyber Security ETF?
Il prezzo massimo di ETFMG Prime Cyber Security ETF nell'ultimo anno è stato 89.59. All'interno di 61.59 - 89.59, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.13 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETFMG Prime Cyber Security ETF?
Il prezzo più basso di ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) nel corso dell'anno è stato 61.59. Confrontandolo con gli attuali 86.24 e 61.59 - 89.59 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HACK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HACK?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.13 e 24.39%.
- Chiusura Precedente
- 89.13
- Apertura
- 87.49
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Minimo
- 85.77
- Massimo
- 87.49
- Volume
- 409
- Variazione giornaliera
- -3.24%
- Variazione Mensile
- -0.35%
- Variazione Semestrale
- 14.53%
- Variazione Annuale
- 24.39%
- Agire
-
- Fcst
- $-94.837 B
- Prev
- $-85.541 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 0.0%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 4.2%
- Agire
- -6.858 M
- Fcst
- 0.315 M
- Prev
- -0.961 M
- Agire
- 1.334 M
- Fcst
- -0.345 M
- Prev
- -0.770 M
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.00%
- Fcst
- Prev
- 4.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev