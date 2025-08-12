CotationsSections
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF

86.24 USD 2.89 (3.24%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HACK a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.77 et à un maximum de 87.49.

Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action HACK aujourd'hui ?

L'action Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF est cotée à 86.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 85.77 - 87.49, a clôturé hier à 89.13 et son volume d'échange a atteint 409. Le graphique en temps réel du cours de HACK présente ces mises à jour.

L'action Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 86.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HACK.

Comment acheter des actions HACK ?

Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF au cours actuel de 86.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 86.24 ou de 86.54, le 409 et le -1.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HACK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action HACK ?

Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.59 - 89.59 et le prix actuel 86.24. Beaucoup comparent -0.35% et 14.53% avant de passer des ordres à 86.24 ou 86.54. Consultez le graphique du cours de HACK en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETFMG Prime Cyber Security ETF ?

Le cours le plus élevé de ETFMG Prime Cyber Security ETF l'année dernière était 89.59. Au cours de 61.59 - 89.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETFMG Prime Cyber Security ETF ?

Le cours le plus bas de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) sur l'année a été 61.59. Sa comparaison avec 86.24 et 61.59 - 89.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HACK sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action HACK a-t-elle été divisée ?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.13 et 24.39% après les opérations sur titres.

Range quotidien
85.77 87.49
Range Annuel
61.59 89.59
Clôture Précédente
89.13
Ouverture
87.49
Bid
86.24
Ask
86.54
Plus Bas
85.77
Plus Haut
87.49
Volume
409
Changement quotidien
-3.24%
Changement Mensuel
-0.35%
Changement à 6 Mois
14.53%
Changement Annuel
24.39%
30 octobre, jeudi
12:30
USD
GDP q/q
Act
Fcst
3.1%
Prev
3.8%
12:30
USD
PCE réel t/t
Act
Fcst
2.3%
Prev
2.5%
12:30
USD
PIB Ventes t/t
Act
Fcst
4.6%
Prev
7.5%
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:55
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev