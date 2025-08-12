- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
Le taux de change de HACK a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 85.77 et à un maximum de 87.49.
Suivez la dynamique Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HACK Nouvelles
- Make a Hack-Proof Portfolio With Cybersecurity ETFs
- Global Exchange: How Investors In Asia Pacific Markets Are Positioning For What's Next
- An Unsustainable Equilibrium
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Netskope: A Cybersecurity IPO Worth Knowing (NASDAQ:NTSK)
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Tenable: Undervalued Cybersecurity (NASDAQ:TENB)
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- B Riley starts Zscaler at Neutral, says stock fairly valued
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- After Monero Hit, Qubic Group Puts Dogecoin On Target List
- ETFs in Focus as Cisco Beats on Q4 Earnings, Offers Weak Outlook
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action HACK aujourd'hui ?
L'action Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF est cotée à 86.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 85.77 - 87.49, a clôturé hier à 89.13 et son volume d'échange a atteint 409. Le graphique en temps réel du cours de HACK présente ces mises à jour.
L'action Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF verse-t-elle des dividendes ?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF est actuellement valorisé à 86.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 24.39% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de HACK.
Comment acheter des actions HACK ?
Vous pouvez acheter des actions Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF au cours actuel de 86.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 86.24 ou de 86.54, le 409 et le -1.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de HACK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action HACK ?
Investir dans Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 61.59 - 89.59 et le prix actuel 86.24. Beaucoup comparent -0.35% et 14.53% avant de passer des ordres à 86.24 ou 86.54. Consultez le graphique du cours de HACK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETFMG Prime Cyber Security ETF ?
Le cours le plus élevé de ETFMG Prime Cyber Security ETF l'année dernière était 89.59. Au cours de 61.59 - 89.59, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.13 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETFMG Prime Cyber Security ETF ?
Le cours le plus bas de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) sur l'année a été 61.59. Sa comparaison avec 86.24 et 61.59 - 89.59 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de HACK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action HACK a-t-elle été divisée ?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.13 et 24.39% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 89.13
- Ouverture
- 87.49
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Plus Bas
- 85.77
- Plus Haut
- 87.49
- Volume
- 409
- Changement quotidien
- -3.24%
- Changement Mensuel
- -0.35%
- Changement à 6 Mois
- 14.53%
- Changement Annuel
- 24.39%
- Act
-
- Fcst
- 3.1%
- Prev
- 3.8%
- Act
-
- Fcst
- 2.3%
- Prev
- 2.5%
- Act
-
- Fcst
- 4.6%
- Prev
- 7.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev