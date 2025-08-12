- 概要
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
HACKの今日の為替レートは、-3.24%変化しました。日中、通貨は1あたり85.77の安値と87.49の高値で取引されました。
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HACK News
よくあるご質問
HACK株の現在の価格は？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFの株価は本日86.24です。85.77 - 87.49内で取引され、前日の終値は89.13、取引量は409に達しました。HACKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFの株は配当を出しますか？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFの現在の価格は86.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は24.39%やUSDにも注目します。HACKの動きはライブチャートで確認できます。
HACK株を買う方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFの株は現在86.24で購入可能です。注文は通常86.24または86.54付近で行われ、409や-1.43%が市場の動きを示します。HACKの最新情報はライブチャートで確認できます。
HACK株に投資する方法は？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFへの投資では、年間の値幅61.59 - 89.59と現在の86.24を考慮します。注文は多くの場合86.24や86.54で行われる前に、-0.35%や14.53%と比較されます。HACKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETFMG Prime Cyber Security ETFの株の最高値は？
ETFMG Prime Cyber Security ETFの過去1年の最高値は89.59でした。61.59 - 89.59内で株価は大きく変動し、89.13と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETFMG Prime Cyber Security ETFの株の最低値は？
ETFMG Prime Cyber Security ETF(HACK)の年間最安値は61.59でした。現在の86.24や61.59 - 89.59と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HACKの動きはライブチャートで確認できます。
HACKの株式分割はいつ行われましたか？
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.13、24.39%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 89.13
- 始値
- 87.49
- 買値
- 86.24
- 買値
- 86.54
- 安値
- 85.77
- 高値
- 87.49
- 出来高
- 409
- 1日の変化
- -3.24%
- 1ヶ月の変化
- -0.35%
- 6ヶ月の変化
- 14.53%
- 1年の変化
- 24.39%
- 実際
-
- 期待
- $-94.837 B
- 前
- $-85.541 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 0.0%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 4.2%
- 実際
- -6.858 M
- 期待
- 0.315 M
- 前
- -0.961 M
- 実際
- 1.334 M
- 期待
- -0.345 M
- 前
- -0.770 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.00%
- 期待
- 前
- 4.25%
- 実際
-
- 期待
- 前