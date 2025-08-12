KotasyonBölümler
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF

86.24 USD 2.89 (3.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HACK fiyatı bugün -3.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 85.77 ve Yüksek fiyatı olarak 87.49 aralığında işlem gördü.

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

HACK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hisse senedi 86.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 85.77 - 87.49 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.13 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 409 değerine ulaştı. HACK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hisse senedi şu anda 86.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 24.39% ve USD değerlerini izler. HACK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HACK hisse senedi nasıl alınır?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hisselerini şu anki 86.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 86.24 ve Ask 86.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 409 ve günlük değişim oranı -1.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HACK fiyat hareketlerini takip edin.

HACK hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 61.59 - 89.59 ve mevcut fiyatı 86.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 86.24 veya Ask 86.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.35% ve 6 aylık değişim oranı 14.53% değerlerini karşılaştırır. HACK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ETFMG Prime Cyber Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

ETFMG Prime Cyber Security ETF hisse senedi yıllık olarak 89.59 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 61.59 - 89.59). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.13 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF performansını takip edin.

ETFMG Prime Cyber Security ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 61.59 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 86.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 61.59 - 89.59 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HACK fiyat hareketlerini izleyin.

HACK hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 89.13 ve yıllık değişim oranı 24.39% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
85.77 87.49
Yıllık aralık
61.59 89.59
Önceki kapanış
89.13
Açılış
87.49
Satış
86.24
Alış
86.54
Düşük
85.77
Yüksek
87.49
Hacim
409
Günlük değişim
-3.24%
Aylık değişim
-0.35%
6 aylık değişim
14.53%
Yıllık değişim
24.39%
