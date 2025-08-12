- Panorámica
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
El tipo de cambio de HACK de hoy ha cambiado un -3.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 85.77, mientras que el máximo ha alcanzado 87.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HACK News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HACK hoy?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) se evalúa hoy en 86.24. El instrumento se negocia dentro de 85.77 - 87.49; el cierre de ayer ha sido 89.13 y el volumen comercial ha alcanzado 409. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HACK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF se evalúa actualmente en 86.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 24.39% y USD. Monitoree los movimientos de HACK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HACK?
Puede comprar acciones de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) al precio actual de 86.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 86.24 o 86.54, mientras que 409 y -1.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HACK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HACK?
Invertir en Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF implica tener en cuenta el rango anual 61.59 - 89.59 y el precio actual 86.24. Muchos comparan -0.35% y 14.53% antes de colocar órdenes en 86.24 o 86.54. Estudie los cambios diarios de precios de HACK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETFMG Prime Cyber Security ETF?
El precio más alto de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) en el último año ha sido 89.59. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 61.59 - 89.59, una comparación con 89.13 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETFMG Prime Cyber Security ETF?
El precio más bajo de ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) para el año ha sido 61.59. La comparación con los actuales 86.24 y 61.59 - 89.59 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HACK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HACK?
En el pasado, Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.13 y 24.39% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 89.13
- Open
- 87.49
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Low
- 85.77
- High
- 87.49
- Volumen
- 409
- Cambio diario
- -3.24%
- Cambio mensual
- -0.35%
- Cambio a 6 meses
- 14.53%
- Cambio anual
- 24.39%
- Act.
-
- Pronós.
- $-94.837 B
- Prev.
- $-85.541 B
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 0.0%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 4.2%
- Act.
- -6.858 M
- Pronós.
- 0.315 M
- Prev.
- -0.961 M
- Act.
- 1.334 M
- Pronós.
- -0.345 M
- Prev.
- -0.770 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.00%
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.