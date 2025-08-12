- Übersicht
HACK: Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF
Der Wechselkurs von HACK hat sich für heute um -3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 85.77 bis zu einem Hoch von 87.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HACK News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HACK heute?
Die Aktie von Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) notiert heute bei 86.24. Sie wird innerhalb einer Spanne von 85.77 - 87.49 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.13 und das Handelsvolumen erreichte 409. Das Live-Chart von HACK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HACK Dividenden?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF wird derzeit mit 86.24 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 24.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HACK zu verfolgen.
Wie kaufe ich HACK-Aktien?
Sie können Aktien von Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF (HACK) zum aktuellen Kurs von 86.24 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 86.24 oder 86.54 platziert, während 409 und -1.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HACK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HACK-Aktien?
Bei einer Investition in Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF müssen die jährliche Spanne 61.59 - 89.59 und der aktuelle Kurs 86.24 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.35% und 14.53%, bevor sie Orders zu 86.24 oder 86.54 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HACK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETFMG Prime Cyber Security ETF?
Der höchste Kurs von ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) im vergangenen Jahr lag bei 89.59. Innerhalb von 61.59 - 89.59 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.13 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETFMG Prime Cyber Security ETF?
Der niedrigste Kurs von ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) im Laufe des Jahres betrug 61.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 86.24 und der Spanne 61.59 - 89.59 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HACK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HACK statt?
Amplify ETF Trust Amplify Cybersecurity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.13 und 24.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 89.13
- Eröffnung
- 87.49
- Bid
- 86.24
- Ask
- 86.54
- Tief
- 85.77
- Hoch
- 87.49
- Volumen
- 409
- Tagesänderung
- -3.24%
- Monatsänderung
- -0.35%
- 6-Monatsänderung
- 14.53%
- Jahresänderung
- 24.39%
- Akt
-
- Erw
- $-94.837 B
- Vorh
- $-85.541 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 0.0%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 4.2%
- Akt
- -6.858 M
- Erw
- 0.315 M
- Vorh
- -0.961 M
- Akt
- 1.334 M
- Erw
- -0.345 M
- Vorh
- -0.770 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.00%
- Erw
- Vorh
- 4.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh