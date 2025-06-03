Moedas / GGG
GGG: Graco Inc
85.10 USD 0.32 (0.38%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GGG para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 84.81 e o mais alto foi 85.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Graco Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
84.81 85.24
Faixa anual
72.29 92.87
- Fechamento anterior
- 84.78
- Open
- 85.18
- Bid
- 85.10
- Ask
- 85.40
- Low
- 84.81
- High
- 85.24
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 0.88%
- Mudança de 6 meses
- 2.12%
- Mudança anual
- -2.74%
