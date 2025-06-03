CotationsSections
Devises / GGG
GGG: Graco Inc

84.65 USD 0.38 (0.45%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GGG a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.30 et à un maximum de 85.02.

Range quotidien
84.30 85.02
Range Annuel
72.29 92.87
Clôture Précédente
85.03
Ouverture
84.97
Bid
84.65
Ask
84.95
Plus Bas
84.30
Plus Haut
85.02
Volume
1.207 K
Changement quotidien
-0.45%
Changement Mensuel
0.34%
Changement à 6 Mois
1.58%
Changement Annuel
-3.26%
