GGG: Graco Inc
84.65 USD 0.38 (0.45%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GGG a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 84.30 et à un maximum de 85.02.
Suivez la dynamique Graco Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
84.30 85.02
Range Annuel
72.29 92.87
- Clôture Précédente
- 85.03
- Ouverture
- 84.97
- Bid
- 84.65
- Ask
- 84.95
- Plus Bas
- 84.30
- Plus Haut
- 85.02
- Volume
- 1.207 K
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- 0.34%
- Changement à 6 Mois
- 1.58%
- Changement Annuel
- -3.26%
20 septembre, samedi