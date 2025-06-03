KurseKategorien
Währungen / GGG
Zurück zum Aktien

GGG: Graco Inc

85.03 USD 0.25 (0.29%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GGG hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 84.51 bis zu einem Hoch von 85.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Graco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGG News

Tagesspanne
84.51 85.75
Jahresspanne
72.29 92.87
Vorheriger Schlusskurs
84.78
Eröffnung
85.18
Bid
85.03
Ask
85.33
Tief
84.51
Hoch
85.75
Volumen
778
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
0.79%
6-Monatsänderung
2.04%
Jahresänderung
-2.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K