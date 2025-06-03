Валюты / GGG
GGG: Graco Inc
84.75 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GGG за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 84.27, а максимальная — 84.99.
Следите за динамикой Graco Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GGG
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Graco Stock?
- Why Is Idex (IEX) Up 1.1% Since Last Earnings Report?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Graco Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Earnings call transcript: Graco Inc. Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Nordson Gears Up to Post Q3 Earnings: What's in the Cards?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Graco completes acquisition of Color Service for €63 million
- Generac Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Revised
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Graco stock amid mixed market trends
- Graco: A Bad Quarter Doesn't Change My Assessment (NYSE:GGG)
- Graco's Earnings Miss Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- Graco Q2 2025 slides: Acquisition-driven growth offset by tariff-related margin pressure
- Compared to Estimates, Graco (GGG) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Graco Inc. (GGG) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Graco earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Gear Up for Graco (GGG) Q2 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Graco to acquire Italian dosing systems firm Color Service for €63 million
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Graco Delivers Solid Results--But Don't Chase The Stock Yet (NYSE:GGG)
- Wolfe Research reiterates outperform rating on Graco stock
- Graco Inc. announces quarterly dividend of $0.275 per share
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For June 2025
Дневной диапазон
84.27 84.99
Годовой диапазон
72.29 92.87
- Предыдущее закрытие
- 84.77
- Open
- 84.84
- Bid
- 84.75
- Ask
- 85.05
- Low
- 84.27
- High
- 84.99
- Объем
- 1.172 K
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- 1.70%
- Годовое изменение
- -3.14%
