FiyatlarBölümler
Dövizler / GGG
Geri dön - Hisse senetleri

GGG: Graco Inc

84.65 USD 0.38 (0.45%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GGG fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.30 ve Yüksek fiyatı olarak 85.02 aralığında işlem gördü.

Graco Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GGG haberleri

Günlük aralık
84.30 85.02
Yıllık aralık
72.29 92.87
Önceki kapanış
85.03
Açılış
84.97
Satış
84.65
Alış
84.95
Düşük
84.30
Yüksek
85.02
Hacim
1.207 K
Günlük değişim
-0.45%
Aylık değişim
0.34%
6 aylık değişim
1.58%
Yıllık değişim
-3.26%
21 Eylül, Pazar