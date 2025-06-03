Dövizler / GGG
GGG: Graco Inc
84.65 USD 0.38 (0.45%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GGG fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 84.30 ve Yüksek fiyatı olarak 85.02 aralığında işlem gördü.
Graco Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GGG haberleri
Günlük aralık
84.30 85.02
Yıllık aralık
72.29 92.87
- Önceki kapanış
- 85.03
- Açılış
- 84.97
- Satış
- 84.65
- Alış
- 84.95
- Düşük
- 84.30
- Yüksek
- 85.02
- Hacim
- 1.207 K
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- 0.34%
- 6 aylık değişim
- 1.58%
- Yıllık değişim
- -3.26%
