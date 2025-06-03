货币 / GGG
GGG: Graco Inc
84.75 USD 0.02 (0.02%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GGG汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点84.27和高点84.99进行交易。
关注Graco Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
84.27 84.99
年范围
72.29 92.87
- 前一天收盘价
- 84.77
- 开盘价
- 84.84
- 卖价
- 84.75
- 买价
- 85.05
- 最低价
- 84.27
- 最高价
- 84.99
- 交易量
- 1.172 K
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- 1.70%
- 年变化
- -3.14%
