GGG: Graco Inc
85.03 USD 0.25 (0.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GGGの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり84.51の安値と85.75の高値で取引されました。
Graco Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
84.51 85.75
1年のレンジ
72.29 92.87
- 以前の終値
- 84.78
- 始値
- 85.18
- 買値
- 85.03
- 買値
- 85.33
- 安値
- 84.51
- 高値
- 85.75
- 出来高
- 778
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.79%
- 6ヶ月の変化
- 2.04%
- 1年の変化
- -2.82%
