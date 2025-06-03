통화 / GGG
GGG: Graco Inc
84.65 USD 0.38 (0.45%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GGG 환율이 오늘 -0.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 84.30이고 고가는 85.02이었습니다.
Graco Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
84.30 85.02
년간 변동
72.29 92.87
- 이전 종가
- 85.03
- 시가
- 84.97
- Bid
- 84.65
- Ask
- 84.95
- 저가
- 84.30
- 고가
- 85.02
- 볼륨
- 1.207 K
- 일일 변동
- -0.45%
- 월 변동
- 0.34%
- 6개월 변동
- 1.58%
- 년간 변동율
- -3.26%
