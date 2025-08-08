Moedas / GDDY
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GDDY: GoDaddy Inc Class A
145.06 USD 1.09 (0.76%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GDDY para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 144.15 e o mais alto foi 145.46.
Veja a dinâmica do par de moedas GoDaddy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDDY Notícias
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- CEO da GoDaddy vende ações no valor de US$ 900 mil
- GoDaddy CEO Bhutani sells $900k in shares
- GoDaddy CEO Bhutani sells $988k in stock
- GoDaddy CFO McCaffrey sells $472k in shares
- GoDaddy’s chief accounting officer sells $110k in stock
- GoDaddy exec Sine sells $120k in shares
- GoDaddy director Sharples sells $73k in stock
- GoDaddy: Embracing AI To Improve Products And Margins (NYSE:GDDY)
- GoDaddy: Bookings And Renewal Pressure Underscore An Expensive Valuation (GDDY)
- Here's Why GoDaddy (GDDY) is a Strong Growth Stock
- GoDaddy stock maintains Buy rating at Benchmark on operating efficiencies
- How to Understand the Market’s Lousy Week
- GoDaddy launches merchant cash advance program for small businesses
- GoDaddy COO Chen sells $143,530 in stock
- ChatGPT‑5 Changed the Narrative: Why AI’s Next Leap Could Shrink the Winners’ Circle
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- GoDaddy taps Titan: AI email could surge past 10M SMB mailboxes
- CPI Data Doesn’t Derail Rate Cut Hopes
- Why GoDaddy (GDDY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
- Why GoDaddy's Stock Swooned on Friday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
Faixa diária
144.15 145.46
Faixa anual
139.92 215.99
- Fechamento anterior
- 143.97
- Open
- 144.15
- Bid
- 145.06
- Ask
- 145.36
- Low
- 144.15
- High
- 145.46
- Volume
- 68
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- -0.81%
- Mudança de 6 meses
- -19.04%
- Mudança anual
- -6.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh