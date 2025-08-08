Dövizler / GDDY
GDDY: GoDaddy Inc Class A
144.74 USD 1.65 (1.13%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GDDY fiyatı bugün -1.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 144.39 ve Yüksek fiyatı olarak 146.86 aralığında işlem gördü.
GoDaddy Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
144.39 146.86
Yıllık aralık
139.92 215.99
- Önceki kapanış
- 146.39
- Açılış
- 146.51
- Satış
- 144.74
- Alış
- 145.04
- Düşük
- 144.39
- Yüksek
- 146.86
- Hacim
- 2.641 K
- Günlük değişim
- -1.13%
- Aylık değişim
- -1.03%
- 6 aylık değişim
- -19.22%
- Yıllık değişim
- -6.38%
