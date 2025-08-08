Валюты / GDDY
GDDY: GoDaddy Inc Class A
144.17 USD 1.37 (0.94%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GDDY за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 143.53, а максимальная — 146.09.
Следите за динамикой GoDaddy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GDDY
Дневной диапазон
143.53 146.09
Годовой диапазон
139.92 215.99
- Предыдущее закрытие
- 145.54
- Open
- 145.80
- Bid
- 144.17
- Ask
- 144.47
- Low
- 143.53
- High
- 146.09
- Объем
- 2.807 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- -1.42%
- 6-месячное изменение
- -19.54%
- Годовое изменение
- -6.75%
