Devises / GDDY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GDDY: GoDaddy Inc Class A
144.74 USD 1.65 (1.13%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GDDY a changé de -1.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.39 et à un maximum de 146.86.
Suivez la dynamique GoDaddy Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GDDY Nouvelles
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Le PDG de GoDaddy, Bhutani, vend des actions pour 900.000€
- GoDaddy CEO Bhutani sells $900k in shares
- GoDaddy CEO Bhutani sells $988k in stock
- GoDaddy CFO McCaffrey sells $472k in shares
- GoDaddy’s chief accounting officer sells $110k in stock
- GoDaddy exec Sine sells $120k in shares
- GoDaddy director Sharples sells $73k in stock
- GoDaddy: Embracing AI To Improve Products And Margins (NYSE:GDDY)
- GoDaddy: Bookings And Renewal Pressure Underscore An Expensive Valuation (GDDY)
- Here's Why GoDaddy (GDDY) is a Strong Growth Stock
- GoDaddy stock maintains Buy rating at Benchmark on operating efficiencies
- How to Understand the Market’s Lousy Week
- GoDaddy launches merchant cash advance program for small businesses
- GoDaddy COO Chen sells $143,530 in stock
- ChatGPT‑5 Changed the Narrative: Why AI’s Next Leap Could Shrink the Winners’ Circle
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- GoDaddy taps Titan: AI email could surge past 10M SMB mailboxes
- CPI Data Doesn’t Derail Rate Cut Hopes
- Why GoDaddy (GDDY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
- Why GoDaddy's Stock Swooned on Friday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
Range quotidien
144.39 146.86
Range Annuel
139.92 215.99
- Clôture Précédente
- 146.39
- Ouverture
- 146.51
- Bid
- 144.74
- Ask
- 145.04
- Plus Bas
- 144.39
- Plus Haut
- 146.86
- Volume
- 2.641 K
- Changement quotidien
- -1.13%
- Changement Mensuel
- -1.03%
- Changement à 6 Mois
- -19.22%
- Changement Annuel
- -6.38%
20 septembre, samedi