GDDY: GoDaddy Inc Class A
144.74 USD 1.65 (1.13%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GDDY 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 144.39이고 고가는 146.86이었습니다.
GoDaddy Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GDDY News
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- GoDaddy CEO 부타니, 90만 달러 상당 주식 매각
- GoDaddy CEO Bhutani sells $900k in shares
- GoDaddy CEO Bhutani sells $988k in stock
- GoDaddy CFO McCaffrey sells $472k in shares
- GoDaddy’s chief accounting officer sells $110k in stock
- GoDaddy exec Sine sells $120k in shares
- GoDaddy director Sharples sells $73k in stock
- GoDaddy: Embracing AI To Improve Products And Margins (NYSE:GDDY)
- GoDaddy: Bookings And Renewal Pressure Underscore An Expensive Valuation (GDDY)
- Here's Why GoDaddy (GDDY) is a Strong Growth Stock
- GoDaddy stock maintains Buy rating at Benchmark on operating efficiencies
- How to Understand the Market’s Lousy Week
- GoDaddy launches merchant cash advance program for small businesses
- GoDaddy COO Chen sells $143,530 in stock
- ChatGPT‑5 Changed the Narrative: Why AI’s Next Leap Could Shrink the Winners’ Circle
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- GoDaddy taps Titan: AI email could surge past 10M SMB mailboxes
- CPI Data Doesn’t Derail Rate Cut Hopes
- Why GoDaddy (GDDY) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- What To Do With These Seven Stocks After They Plunged (NYSEARCA:IVV)
- Why GoDaddy's Stock Swooned on Friday
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
일일 변동 비율
144.39 146.86
년간 변동
139.92 215.99
- 이전 종가
- 146.39
- 시가
- 146.51
- Bid
- 144.74
- Ask
- 145.04
- 저가
- 144.39
- 고가
- 146.86
- 볼륨
- 2.641 K
- 일일 변동
- -1.13%
- 월 변동
- -1.03%
- 6개월 변동
- -19.22%
- 년간 변동율
- -6.38%
