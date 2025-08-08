KurseKategorien
Währungen / GDDY
Zurück zum Aktien

GDDY: GoDaddy Inc Class A

146.39 USD 2.42 (1.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GDDY hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.15 bis zu einem Hoch von 147.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die GoDaddy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GDDY News

Tagesspanne
144.15 147.25
Jahresspanne
139.92 215.99
Vorheriger Schlusskurs
143.97
Eröffnung
144.15
Bid
146.39
Ask
146.69
Tief
144.15
Hoch
147.25
Volumen
2.348 K
Tagesänderung
1.68%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
-18.30%
Jahresänderung
-5.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K