GDDY: GoDaddy Inc Class A
146.39 USD 2.42 (1.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GDDY hat sich für heute um 1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.15 bis zu einem Hoch von 147.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die GoDaddy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GDDY News
Tagesspanne
144.15 147.25
Jahresspanne
139.92 215.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 143.97
- Eröffnung
- 144.15
- Bid
- 146.39
- Ask
- 146.69
- Tief
- 144.15
- Hoch
- 147.25
- Volumen
- 2.348 K
- Tagesänderung
- 1.68%
- Monatsänderung
- 0.10%
- 6-Monatsänderung
- -18.30%
- Jahresänderung
- -5.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K