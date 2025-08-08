クォートセクション
通貨 / GDDY
GDDY: GoDaddy Inc Class A

146.39 USD 2.42 (1.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GDDYの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり144.15の安値と147.25の高値で取引されました。

GoDaddy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
144.15 147.25
1年のレンジ
139.92 215.99
以前の終値
143.97
始値
144.15
買値
146.39
買値
146.69
安値
144.15
高値
147.25
出来高
2.348 K
1日の変化
1.68%
1ヶ月の変化
0.10%
6ヶ月の変化
-18.30%
1年の変化
-5.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K