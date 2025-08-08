通貨 / GDDY
GDDY: GoDaddy Inc Class A
146.39 USD 2.42 (1.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GDDYの今日の為替レートは、1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり144.15の安値と147.25の高値で取引されました。
GoDaddy Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GDDY News
1日のレンジ
144.15 147.25
1年のレンジ
139.92 215.99
- 以前の終値
- 143.97
- 始値
- 144.15
- 買値
- 146.39
- 買値
- 146.69
- 安値
- 144.15
- 高値
- 147.25
- 出来高
- 2.348 K
- 1日の変化
- 1.68%
- 1ヶ月の変化
- 0.10%
- 6ヶ月の変化
- -18.30%
- 1年の変化
- -5.32%
