FORM: FormFactor Inc
35.37 USD 3.60 (11.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FORM para hoje mudou para 11.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.78 e o mais alto foi 35.47.
Veja a dinâmica do par de moedas FormFactor Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
33.78 35.47
Faixa anual
22.58 50.80
- Fechamento anterior
- 31.77
- Open
- 34.45
- Bid
- 35.37
- Ask
- 35.67
- Low
- 33.78
- High
- 35.47
- Volume
- 1.035 K
- Mudança diária
- 11.33%
- Mudança mensal
- 25.38%
- Mudança de 6 meses
- 25.51%
- Mudança anual
- -23.29%
