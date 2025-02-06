货币 / FORM
FORM: FormFactor Inc
32.19 USD 0.29 (0.91%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FORM汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点31.84和高点32.55进行交易。
关注FormFactor Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.84 32.55
年范围
22.58 50.80
- 前一天收盘价
- 31.90
- 开盘价
- 32.00
- 卖价
- 32.19
- 买价
- 32.49
- 最低价
- 31.84
- 最高价
- 32.55
- 交易量
- 620
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 14.11%
- 6个月变化
- 14.23%
- 年变化
- -30.19%
