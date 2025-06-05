CotationsSections
FORM: FormFactor Inc

35.23 USD 0.81 (2.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FORM a changé de -2.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.18 et à un maximum de 36.21.

Range quotidien
35.18 36.21
Range Annuel
22.58 50.80
Clôture Précédente
36.04
Ouverture
35.86
Bid
35.23
Ask
35.53
Plus Bas
35.18
Plus Haut
36.21
Volume
3.027 K
Changement quotidien
-2.25%
Changement Mensuel
24.88%
Changement à 6 Mois
25.02%
Changement Annuel
-23.60%
