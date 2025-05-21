Währungen / FORM
FORM: FormFactor Inc
36.04 USD 4.27 (13.44%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FORM hat sich für heute um 13.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.78 bis zu einem Hoch von 36.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die FormFactor Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FORM on the Community Forum
Tagesspanne
33.78 36.19
Jahresspanne
22.58 50.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.77
- Eröffnung
- 34.45
- Bid
- 36.04
- Ask
- 36.34
- Tief
- 33.78
- Hoch
- 36.19
- Volumen
- 3.469 K
- Tagesänderung
- 13.44%
- Monatsänderung
- 27.76%
- 6-Monatsänderung
- 27.89%
- Jahresänderung
- -21.84%
