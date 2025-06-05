Dövizler / FORM
FORM: FormFactor Inc
35.23 USD 0.81 (2.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FORM fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.18 ve Yüksek fiyatı olarak 36.21 aralığında işlem gördü.
FormFactor Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FORM haberleri
- Strength Seen in Ceva (CEVA): Can Its 6.2% Jump Turn into More Strength?
- Intel-NVIDIA ortaklığı: Yarı iletken ekipman tedarikçileri için ne anlama geliyor?
- Intel–NVIDIA partnership: What does it mean for semi equipment suppliers?
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- FormFactor yöneticisi Steven-Waiss Kelley 109 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Formfactor director Steven-Waiss Kelley sells $109k in stock
- FormFactor (FORM) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Formfactor director Obregon-Jimenez sells $118k in stock
- FormFactor names Aric McKinnis as new CFO
- MU vs. FORM: Which Semiconductor Stock Has More Potential Right Now?
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- FormFactor, Inc. (FORM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FormFactor, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FORM)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Iovance Biotherapeutics appoints Matthew Rosinack as interim financial chief
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- 3 AI Stocks That Could Be Hidden Gems
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Onto Innovation names new CFO, sales leader as executives depart
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- FormFactor: The AI Thesis Has Yet To Deliver (NASDAQ:FORM)
Günlük aralık
35.18 36.21
Yıllık aralık
22.58 50.80
- Önceki kapanış
- 36.04
- Açılış
- 35.86
- Satış
- 35.23
- Alış
- 35.53
- Düşük
- 35.18
- Yüksek
- 36.21
- Hacim
- 3.027 K
- Günlük değişim
- -2.25%
- Aylık değişim
- 24.88%
- 6 aylık değişim
- 25.02%
- Yıllık değişim
- -23.60%
21 Eylül, Pazar