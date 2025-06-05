FiyatlarBölümler
Dövizler / FORM
Geri dön - Hisse senetleri

FORM: FormFactor Inc

35.23 USD 0.81 (2.25%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FORM fiyatı bugün -2.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.18 ve Yüksek fiyatı olarak 36.21 aralığında işlem gördü.

FormFactor Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FORM haberleri

FORM on the Community Forum

Günlük aralık
35.18 36.21
Yıllık aralık
22.58 50.80
Önceki kapanış
36.04
Açılış
35.86
Satış
35.23
Alış
35.53
Düşük
35.18
Yüksek
36.21
Hacim
3.027 K
Günlük değişim
-2.25%
Aylık değişim
24.88%
6 aylık değişim
25.02%
Yıllık değişim
-23.60%
21 Eylül, Pazar