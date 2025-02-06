Валюты / FORM
FORM: FormFactor Inc
31.90 USD 1.18 (3.84%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FORM за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.05, а максимальная — 32.06.
Следите за динамикой FormFactor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Директор FormFactor Стивен-Уэйс Келли продает акции на сумму $109 тыс.
- Formfactor director Steven-Waiss Kelley sells $109k in stock
- FormFactor (FORM) Up 4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Formfactor director Obregon-Jimenez sells $118k in stock
- FormFactor names Aric McKinnis as new CFO
- MU vs. FORM: Which Semiconductor Stock Has More Potential Right Now?
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- FormFactor, Inc. (FORM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FormFactor, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FORM)
- FormFactor (FORM) Q2 Earnings Miss Estimates
- Iovance Biotherapeutics appoints Matthew Rosinack as interim financial chief
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- 3 AI Stocks That Could Be Hidden Gems
- Opinion: Forget the ‘Magnificent Seven’ — these 7 cheap tech and AI stocks are better buys right now
- Onto Innovation names new CFO, sales leader as executives depart
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
- FormFactor: The AI Thesis Has Yet To Deliver (NASDAQ:FORM)
- FormFactor Named #1 Global Supplier in Test Subsystems and Focused Chip Making Equipment
- FormFactor Announces Participation at Upcoming Conferences
- Small-Caps Explode Higher As Tariff Fears Ease: Humacyte, Forward Air, FormFactor Top Russell 2000 - FormFactor (NASDAQ:FORM), FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)
- FormFactor Q4: Murky Short-Term Outlook Continues To Weigh On The Company (NASDAQ:FORM)
- FormFactor, Inc. (FORM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
31.05 32.06
Годовой диапазон
22.58 50.80
- Предыдущее закрытие
- 30.72
- Open
- 31.15
- Bid
- 31.90
- Ask
- 32.20
- Low
- 31.05
- High
- 32.06
- Объем
- 2.173 K
- Дневное изменение
- 3.84%
- Месячное изменение
- 13.08%
- 6-месячное изменение
- 13.20%
- Годовое изменение
- -30.82%
