FORM: FormFactor Inc

36.04 USD 4.27 (13.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FORMの今日の為替レートは、13.44%変化しました。日中、通貨は1あたり33.78の安値と36.19の高値で取引されました。

FormFactor Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.78 36.19
1年のレンジ
22.58 50.80
以前の終値
31.77
始値
34.45
買値
36.04
買値
36.34
安値
33.78
高値
36.19
出来高
3.469 K
1日の変化
13.44%
1ヶ月の変化
27.76%
6ヶ月の変化
27.89%
1年の変化
-21.84%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K