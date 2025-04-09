通貨 / FORM
FORM: FormFactor Inc
36.04 USD 4.27 (13.44%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FORMの今日の為替レートは、13.44%変化しました。日中、通貨は1あたり33.78の安値と36.19の高値で取引されました。
FormFactor Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
33.78 36.19
1年のレンジ
22.58 50.80
- 以前の終値
- 31.77
- 始値
- 34.45
- 買値
- 36.04
- 買値
- 36.34
- 安値
- 33.78
- 高値
- 36.19
- 出来高
- 3.469 K
- 1日の変化
- 13.44%
- 1ヶ月の変化
- 27.76%
- 6ヶ月の変化
- 27.89%
- 1年の変化
- -21.84%
