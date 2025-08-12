Moedas / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
40.03 USD 0.41 (1.01%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXEL para hoje mudou para -1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.03 e o mais alto foi 40.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Exelixis Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EXEL Notícias
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- Barclays inicia cobertura da Exelixis com classificação Equalweight
- Barclays initiates Exelixis stock coverage with Equalweight rating
- Goldman Sachs inicia cobertura da Exelixis com recomendação de compra pelo potencial do zanzalintinib
- Goldman Sachs initiates Exelixis stock with Buy rating on zanzalintinib potential
- Barclays apoia biotecnologia com novas análises sobre ações de oncologia e imunologia
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
Faixa diária
40.03 40.59
Faixa anual
25.17 49.40
- Fechamento anterior
- 40.44
- Open
- 40.54
- Bid
- 40.03
- Ask
- 40.33
- Low
- 40.03
- High
- 40.59
- Volume
- 196
- Mudança diária
- -1.01%
- Mudança mensal
- 7.46%
- Mudança de 6 meses
- 9.37%
- Mudança anual
- 53.90%
