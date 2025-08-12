통화 / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
40.10 USD 0.35 (0.87%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXEL 환율이 오늘 -0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.87이고 고가는 40.54이었습니다.
Exelixis Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EXEL News
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- 바클레이즈, 엑셀리시스에 ’동일 비중’ 투자의견 제시
- Barclays initiates Exelixis stock coverage with Equalweight rating
- 골드만삭스, 엑셀리시스에 ’매수’ 등급…’잔잘린티닙’ 잠재력 주목
- Goldman Sachs initiates Exelixis stock with Buy rating on zanzalintinib potential
- 바클레이스, 종양학 및 면역학 주식에 대한 새로운 투자 의견 발표
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
일일 변동 비율
39.87 40.54
년간 변동
25.17 49.40
- 이전 종가
- 40.45
- 시가
- 40.24
- Bid
- 40.10
- Ask
- 40.40
- 저가
- 39.87
- 고가
- 40.54
- 볼륨
- 5.145 K
- 일일 변동
- -0.87%
- 월 변동
- 7.65%
- 6개월 변동
- 9.56%
- 년간 변동율
- 54.17%
