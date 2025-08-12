通貨 / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
40.45 USD 0.01 (0.02%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXELの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり39.90の安値と40.59の高値で取引されました。
Exelixis Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EXEL News
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- バークレイズ、エクセリクシス株を「イコールウェイト」評価で新規カバレッジ開始
- Barclays initiates Exelixis stock coverage with Equalweight rating
- ゴールドマン・サックス、ザンザリンチニブの可能性でエクセリクシスに「買い」評価を開始
- Goldman Sachs initiates Exelixis stock with Buy rating on zanzalintinib potential
- バークレイズ、オンコロジーとイムノロジー株に新たな見解を示す
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
1日のレンジ
39.90 40.59
1年のレンジ
25.17 49.40
- 以前の終値
- 40.44
- 始値
- 40.54
- 買値
- 40.45
- 買値
- 40.75
- 安値
- 39.90
- 高値
- 40.59
- 出来高
- 5.405 K
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 8.59%
- 6ヶ月の変化
- 10.52%
- 1年の変化
- 55.52%
