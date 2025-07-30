КотировкиРазделы
EXEL: Exelixis Inc

39.14 USD 0.13 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EXEL за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 39.57.

Следите за динамикой Exelixis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
38.61 39.57
Годовой диапазон
25.17 49.40
Предыдущее закрытие
39.01
Open
39.09
Bid
39.14
Ask
39.44
Low
38.61
High
39.57
Объем
4.244 K
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
5.07%
6-месячное изменение
6.94%
Годовое изменение
50.48%
