Валюты / EXEL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EXEL: Exelixis Inc
39.14 USD 0.13 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXEL за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 39.57.
Следите за динамикой Exelixis Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EXEL
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
- Cabometyx Sales Miss Mark in Q2: What Does This Mean for EXEL Stock?
- Exelixis EXEL Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Don't Overlook Exelixis (EXEL) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- Novo Nordisk, United Parcel Service, And Moderna Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (July 28-August 1): Are The Others In Your Portfolio? - ATI (NYSE:ATI), Baxter Intl (NYSE:BAX)
- Stock Market Falls On Trump Tariffs, Jobs Report; Microsoft, Meta, Amazon Also In Focus: Weekly Review
- Bristol Myers Beats on Q2 Earnings and Sales, Raises '25 Sales View
- Is Exelixis (EXEL) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EXEL на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
38.61 39.57
Годовой диапазон
25.17 49.40
- Предыдущее закрытие
- 39.01
- Open
- 39.09
- Bid
- 39.14
- Ask
- 39.44
- Low
- 38.61
- High
- 39.57
- Объем
- 4.244 K
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 5.07%
- 6-месячное изменение
- 6.94%
- Годовое изменение
- 50.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.