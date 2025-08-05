货币 / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
39.78 USD 0.64 (1.64%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXEL汇率已更改1.64%。当日，交易品种以低点39.32和高点40.08进行交易。
关注Exelixis Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXEL新闻
- Barclays 以持平评级开始对Exelixis股票进行覆盖
- Barclays initiates Exelixis stock coverage with Equalweight rating
- 高盛以"买入"评级启动Exelixis股票评级，看好zanzalintinib潜力
- Goldman Sachs initiates Exelixis stock with Buy rating on zanzalintinib potential
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
- Cabometyx Sales Miss Mark in Q2: What Does This Mean for EXEL Stock?
- Exelixis EXEL Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
39.32 40.08
年范围
25.17 49.40
- 前一天收盘价
- 39.14
- 开盘价
- 39.66
- 卖价
- 39.78
- 买价
- 40.08
- 最低价
- 39.32
- 最高价
- 40.08
- 交易量
- 632
- 日变化
- 1.64%
- 月变化
- 6.79%
- 6个月变化
- 8.69%
- 年变化
- 52.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值