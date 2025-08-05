Währungen / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
40.45 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXEL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.90 bis zu einem Hoch von 40.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Exelixis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EXEL News
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- Barclays startet Coverage für Exelixis mit "Equalweight"-Rating
- Barclays initiates Exelixis stock coverage with Equalweight rating
- Goldman Sachs stuft Exelixis mit "Kaufen" ein und setzt auf Zanzalintinib-Potenzial
- Goldman Sachs initiates Exelixis stock with Buy rating on zanzalintinib potential
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
- Will Zanzalintinib Ease Out EXEL's Reliance on Cabometyx for Growth?
- Exelixis stock price target lowered to $46 at H.C. Wainwright on SCCHN trial halt
- Cabometyx Sales Miss Mark in Q2: What Does This Mean for EXEL Stock?
Tagesspanne
39.90 40.59
Jahresspanne
25.17 49.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.44
- Eröffnung
- 40.54
- Bid
- 40.45
- Ask
- 40.75
- Tief
- 39.90
- Hoch
- 40.59
- Volumen
- 5.405 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 8.59%
- 6-Monatsänderung
- 10.52%
- Jahresänderung
- 55.52%
