EXEL: Exelixis Inc

40.45 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXEL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.90 bis zu einem Hoch von 40.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Exelixis Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.90 40.59
Jahresspanne
25.17 49.40
Vorheriger Schlusskurs
40.44
Eröffnung
40.54
Bid
40.45
Ask
40.75
Tief
39.90
Hoch
40.59
Volumen
5.405 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
8.59%
6-Monatsänderung
10.52%
Jahresänderung
55.52%
