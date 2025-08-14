Divisas / EXEL
EXEL: Exelixis Inc
40.44 USD 1.30 (3.32%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXEL de hoy ha cambiado un 3.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.32, mientras que el máximo ha alcanzado 40.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Exelixis Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EXEL News
- Barclays inicia cobertura de acciones de Exelixis con calificación Equalweight
- Barclays inicia cobertura de Exelixis con calificación Equalweight
- Goldman Sachs inicia cobertura de Exelixis con calificación de Compra por zanzalintinib
- Goldman Sachs inicia cobertura de Exelixis con calificación de Compra por el potencial de zanzalintinib
- Barclays respalda la biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Barclays respalda biotecnología con nuevas recomendaciones en oncología e inmunología
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual
- Here's Why Exelixis (EXEL) is a Strong Momentum Stock
- Exelixis, Inc. (EXEL) Presents At Citi's Biopharma Back To School Conference Transcript
- Exelixis announces leadership changes with new executive appointments
- Do Options Traders Know Something About Exelixis Stock We Don't?
- Why Is Alkermes (ALKS) Up 4.7% Since Last Earnings Report?
- Why Is Exelixis (EXEL) Up 3.8% Since Last Earnings Report?
- Can Label Expansion of Cabometyx Fuel Further Growth for EXEL?
- Exelixis: RCC Stronghold, NET Launch, And A CRC Readout That Matters (NASDAQ:EXEL)
- Exelixis vs. Merck: Which Oncology Stock Is a Better Pick as of Now?
- Tracking Renaissance Technologies (RenTec) 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Will EXEL's Share Repurchase Program Boost Value for Investors?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Exelixis Q2 2025 presentation slides: Cabozantinib franchise grows 19% YoY
- Exelixis Gains 15.6% YTD: How Should You Play the Stock?
Rango diario
39.32 40.78
Rango anual
25.17 49.40
- Cierres anteriores
- 39.14
- Open
- 39.66
- Bid
- 40.44
- Ask
- 40.74
- Low
- 39.32
- High
- 40.78
- Volumen
- 6.395 K
- Cambio diario
- 3.32%
- Cambio mensual
- 8.56%
- Cambio a 6 meses
- 10.49%
- Cambio anual
- 55.48%
