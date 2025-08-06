Moedas / EPR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EPR: EPR Properties
56.75 USD 0.09 (0.16%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EPR para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.50 e o mais alto foi 56.90.
Veja a dinâmica do par de moedas EPR Properties. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EPR Notícias
- EPR Properties declara dividendo mensal de US$ 0,295 por ação
- EPR Properties declares monthly dividend of $0.295 per share
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- JPMorgan eleva preço-alvo da EPR Properties para US$ 65 com perspectiva melhorada
- JPMorgan raises EPR Properties price target to $65 on improved outlook
- EPR Properties stock rating upgraded by Wells Fargo on Genting Malaysia land sale
- EPR Properties (EPR) Properties Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate
- EPR Properties at BofA Conference: Strategic Shift and Growth Plans
- 1 REIT To Sell And 1 REIT To Buy
- What Happened To EPR Properties? I'm Buying More (NYSE:EPR)
- Beyond The Tech Craze: 5 REITs With Stable And Growing Dividends
- Are Finance Stocks Lagging EPR Properties (EPR) This Year?
- This EPR Properties Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 2 Downgrades For Tuesday - Fomento Economico (NYSE:FMX), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock downgraded by KeyBanc amid box office growth concerns
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- 5 High-Quality Dividend Stocks Yielding Well Over 5% to Buy Without Hesitation Right Now
- Top 3 Real Estate Stocks That Could Blast Off This Month - Generation Income (NASDAQ:GIPR), EPR Props (NYSE:EPR)
- EPR Properties stock price target raised to $62 from $57 at Raymond James
- Collect 6.6% Yields, Paid Monthly By EPR Properties (NYSE:EPR)
- 1 Reason to Buy EPR Properties (EPR)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- If You'd Invested $1,000 in EPR Properties (EPR) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
- Watch Out! Analysts Downgraded these Stocks on August 4 - TipRanks.com
Faixa diária
56.50 56.90
Faixa anual
41.75 61.24
- Fechamento anterior
- 56.66
- Open
- 56.51
- Bid
- 56.75
- Ask
- 57.05
- Low
- 56.50
- High
- 56.90
- Volume
- 22
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 5.19%
- Mudança de 6 meses
- 7.58%
- Mudança anual
- 16.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh